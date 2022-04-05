Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

05.04.2022 17:59
Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.S. ve oğlu N.C.S. yakalandı.

Operasyonda, 88,60 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti!
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement