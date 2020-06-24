Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında demonstrasyon çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma kapsamında özel firmaların ve TAGEM'e bağlı enstitü müdürlüklerinin ıslah çalışmaları sonucunda tescil edilen yerli çeşitlerin 40 ilde ekimleri yapıldı.

Ekimi yapılan çeşitlerin kontrol edilebilmesi ve gerekli teknik desteklerin sağlanabilmesi için ekimi yapılan bölgeden sorumlu enstitü müdürlüğü koordinatör olarak belirlendi. Bununla birlikte ürün gelişiminin takibi de il ve ilçe müdürlüklerine verildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapılan demonstrasyon bölgesinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlü Mustafa Şahin, gelişme sezonu boyunca ürünün ekiminden hasadına kadar gerekli gözlem ve takiplerin il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapıldığını, gerekli teknik desteğin ise özel firmalar ve enstitü müdürlüklerindeki uzman araştırmacılar tarafından verildiğini belirtti.

Kayseri'yle birlikte 40 ilde düzenlenen demonstrasyon çalışmalarıyla yerli ve milli çeşitler tanıtılarak Türkiye tohumculuğunda yerli ve milli çeşitlerin ekimini arttırmak yönünde büyük bir adım atıldığını vurgulayan Şahin, projenin kentte bulunan tüm çiftçilere örnek teşkil etmesini temenni etti.