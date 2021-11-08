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Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

08.11.2021 15:04
Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Son dakika haberi: Niğde kara yolunda Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri- Niğde kara yolunda Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin tali yoldan seyir halindeki otobüsün önüne çıktığı görülüyor.Yaralanan otobüs şoförü Hidayet Öz ile Ayşe B., Leyla G., Özlem K., Ömer Ö., Mahmut C., Abdurrahman K., İlknur K., Mehmet Ali Ü., Can L. ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)
Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)
Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Kayseri, Bayram, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika
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