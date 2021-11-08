Son dakika! Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri- Niğde kara yolunda Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin tali yoldan seyir halindeki otobüsün önüne çıktığı görülüyor.Yaralanan otobüs şoförü Hidayet Öz ile Ayşe B., Leyla G., Özlem K., Ömer Ö., Mahmut C., Abdurrahman K., İlknur K., Mehmet Ali Ü., Can L. ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.