Son dakika! Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda 10 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından farklı hastanelere kaldırıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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