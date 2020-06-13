Son Dakika | Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı ile Hasan Esat Işık bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kayseri yönüne giden 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç ile 38 BU 989 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Cerensu E. (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sevda Bulut (47), Sibel Eroğlu (41), Ali ihsan Eroğlu, Mehmet Uyumaz (35) ve Muradiye Bulut (71) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muradiye Bulut da sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.