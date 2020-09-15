Son Dakika: Kayseri'deki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve Kayseri'de ikamet ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.