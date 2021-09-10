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Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor - Son Dakika

Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor

10.09.2021 17:04
Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor, System.String[]

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere terör saldırısının faillerinden, 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere terör saldırısının faillerinden, 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada yargılanmasına devam edildi. Davada tutuklu yargılanan ve açığa alınan polis Mehmet Özalp, "Benim terörle alakam yok. Terör suçundan yargılanmak zoruma gidiyor" dedi.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de, MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olarak, Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı saldırının faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

70 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında iddianame düzenledi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp beraat eden Barış Kaya ve Mehmet Ayaz hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1 kez olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Açığa alınan polis Mehmet Özalp hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Seyfettin Ayçiçek hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.'TERÖRLE İLİŞKİLENDİRİLMEK ZORUMA GİDİYOR'Kayseri Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Saldırıda yaralanan bazı gaziler ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz da davayı takip etti.Tutukluluk durumlarına ilişkin savunma yapan sanıklardan Mehmet Özalp, "Bir hata nedeniyle 11 aydır cezaevinde yatıyorum. Her zaman şehit ailelerinin yanında olan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı'nı her cuma günü arayan biriyim. Terör suçu ile ilişkilendirilmek zoruma gidiyor. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Vatanına, milletine ve bayrağına bağlı biriyim. Asla terörle ile bir ilişkim söz konusu olamaz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.ANA DAVA İLE TEKİNER'İN DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı ana dava, geçen yıl sonuçlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı. Mahkeme heyeti, bu dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.


Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor
Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor

Kayseri, Fırat, Polis, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor - Son Dakika
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