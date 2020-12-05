Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna 11 yeni ismi dahil etti.

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