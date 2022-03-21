Son dakika... Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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Son dakika... Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı (2)

21.03.2022 17:37

Son dakika haberi: Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 35 şüpheli yakalandı.

Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da saat 05.30'da şafak operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı 40 iş yeri ve ikamete yönelik yapılan operasyonda, 220 personel görev aldı.

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, fuhuş, adam yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, adam öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma gibi suçlardan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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