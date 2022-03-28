Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı

28.03.2022 10:07

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaç ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltı kararı bulunan 26 zanlıdan 15'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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