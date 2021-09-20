Üye Girişi
Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı

20.09.2021 18:11

Son dakika haberler... Kayseri'nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan'ın yakın arkadaşı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu'nun yargılandığı mahkemede, sanık avukata...

Kayseri'nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan'ın yakın arkadaşı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu'nun yargılandığı mahkemede, sanık avukata ceza yağdı. Duruşmaya katılmayan Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 'belgede sahtecilik' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık avukat Orhan Kaftanoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık Kaftanoğlu'na 'belgede sahtecilik' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

Geçtiğimiz 22 Haziran'da görülen duruşmaya katılan Kaftanoğlu, mahkemede kendini savunarak, "Olayın basına yansıması bizi bitirdi. Çocuklarım hala borç ödemeye çalışıyorlar. Ben o şirkete hayat verdim ama onlar benim hayatımı aldı" diyerek kendini savunmuştu

Savcılığın iddianamesine göre, Avukat Kaftanoğlu'nun sahte mahkeme kararı, sahte sayman mutemet alıntı makbuzları ve sahte tutuklama kararları hazırlayarak iş adamlarından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtilmişti. İş adamları Mustafa U. ve İbrahim U., avukatları tarafından dolandırıldıkları iddiası ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet sonrası Kayseri Barosu'na kayıtlı Avukat Orhan Kaftanoğlu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni isteyerek, soruşturma başlatmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftanoğlu'nun ofisinde arama kararı çıkartmıştı. Aramaya cumhuriyet savcısı ve Kayseri Barosu'nun görevlendirdiği bir avukat katılmıştı. Yapılan aramalarda suça konu edilen sahte belgelere ulaşıldığı, bu sahte belgelerin avukatın bilgisayarında hazırlandığının tespit edildiği belirtilmişti. Delillerin toplanması sonucunda hazırlanan iddianame, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yapılan hukuki araştırmalarda avukat Orhan Kaftanoğlu'nun müvekkili iş adamlarından dolandırdığı yaklaşık 42 milyon liranın çoğunluğunu aile bireyleri ve ortak olduğu şirkete aktırdığı ortaya çıkmıştı. İş adamları aile hakkında da suç duyurusunda bulunuş, savcılık aile bireylerinin hepsine yurtdışı yasağı koymuştu.

Avukat nasıl dolandırdı

Avukatın dosyasına baktığı iş adamları, yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenleyerek, iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Kaftanoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler de yer almıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, "İlgili dava dosyasında müvekkilleri haklarında verilen adli para cezalarının infaz edileceğini, bahse konu cezaların 10 katı tutarında haklarında beyanname düzenlendiğini, bu paraların ödenmemesi durumunda da haklarında hapis cezası verileceğine dair gerçeğe aykırı sözler söyleyip yanıltmak suretiyle 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgelerini ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakını düzenlediği, 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak düzenlediği 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakına istinaden 11.06.2013 ila 01.09.2020 tarihleri arasında 31.026.198,00 Türk lirası makbuz karşılığında elden, 10.813.900,00 Türk lirası da banka havalesi yoluyla olmak üzere şikayetçilerden toplam 41.840.098,00 Türk lirası almak suretiyle haksız menfaat temin ettiği anlaşılmış olup" ifadelerine yer verilmişti.

(Mükremin Kaya/İHA)

Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı
Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı
Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı
Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı

Dolandırıcılık, Para Cezası, Türk Lirası, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dehşete düşüren kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi 18:13 Dehşete düşüren kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var 18:06 Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu 17:57 Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu
Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım 17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti 15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:57 Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:27 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi         
18:13
Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu         
18:12
Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi         
18:00
Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı         
17:56
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti         
17:23
Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım         
17:01
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 18:49:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement