Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Sutopu Kupasında Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkeklerde 2., bayanlarda ise 3. oldu.

14 - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma iller arası Sutopu Kupasında Kocaeli, Ankara Kayseri ve Nevşehir'den 8 Kulüp toplamda 200 sporcu mücadele etti. Turnuvaya Kayseri'den katılan Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkeklerde 2. bayanlarda ise 3. olarak 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalardan madalyalar ile dönen Kayseri takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ