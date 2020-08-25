Son dakika! Kayseri Sağlık Müdürlüğünden "toplumsal duyarlılık" uyarısı - Son Dakika

Kayseri Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin toplumsal duyarlılığın artırılmasıyla mümkün olacağı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelenin, vatandaşların toplumsal alanlarda Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uyması ve bireysel olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleriyle başarıya ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarının ve çalışanların iş yükünün olması gerekenden fazla artırılmaması için kurallara uyulması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Önemli ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlarda bulunulmaması. Kafelerde, kararlarımızla belirlenen kuralların dışında faaliyet gösterilmemesi ve mevzuatla da yasaklanmış olduğu üzere kesinlikle sigara içilmemesi. Düğün gibi etkinliklerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehbere ve alınmış olunan kararlara hassasiyetle uyulması. Çeyiz açma, kına ve düğün yemeği yapma gibi faaliyetlere mümkün mertebe son verilmesi. Çocuk oyun parklarından gelen çocuklarımızın, gerekli temizliklerinin ivedilikle sağlanması. Pandemi süresi boyunca zaruret olmadıkça eş, dost ve akraba ziyaretlerinin yapılmaması."