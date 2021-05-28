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Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı - Son Dakika

Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı

28.05.2021 18:00
Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı, System.String[]

Son dakika haber... KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada...

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada yargılanmasına devam edildi. Terörist Ferhat Tekiner, yüksek güvenlikli başka bir cezaevine naklinin yapıldığı için duruşmaya katılmadı.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

70 KEZ MÜEBBET TALEBİKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1 kez olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİKayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlanmıştı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verilmişti. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Mahkeme heyeti, bu dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken dava sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Birleşen dava dosyası sonrası sanıklar 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Davaya, tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner katılmazken, tutuklu sanıklardan açıkta olan polis memuru M.Ö., memur Barış K., emekli memur Mehmet A. ve Seyfettin A. ile saldırıda gazi olan bazı müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Ferhat Tekiner'in yüksek güvenlikli başka bir cezaevine naklinin yapıldığını, bir sonraki duruşma hazır edileceğini söyledi. Bir önceki duruşmada verilen ara kararlardan bazılarına cevap verildiğini de belirten mahkeme başkanı, talimatla ifadesi alınan bazı tanıkların ifadelerini okuyarak, dava dosyasına koydu. Tutukluluk durumlarına ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.


Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı
Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı

Terörist, Kayseri, Fırat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayseri saldırısının faili terörist, başka cezaevine nakli yapıldığı için duruşmaya katılmadı - Son Dakika


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