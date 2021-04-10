Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor

10.04.2021 12:29
Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti, gönülden bağlı oldukları mesleklerinde kent trafiğinin rahatlatmasına katkı sağlıyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti, gönülden bağlı oldukları mesleklerinde kent trafiğinin rahatlatmasına katkı sağlıyor.

Çocukken polis memuru olan bir komşusundan etkilenerek mesleğe girmeye karar veren Metin Balkaş ile bir dedesi Çanakkale şehidi bir dedesi polis olmasından dolayı bu teşkilatta yer almak isteyen Eda Balkaş, 2001 yılında dünya evine girdi.

Birbirlerine olduğu gibi mesleklerine de büyük bir aşkla bağlanan 2 çocuk sahibi Balkaş çifti, yaklaşık 20 yıldır mensubu oldukları polis teşkilatında gururla görev yapıyor.

Yaşadıkları tüm zorluklara mesleklerine duydukları sevgileriyle göğüs geren polis çift, her gün helallik alarak vedalaştıktan sonra göreve başlıyor.

Metin Balkaş, AA muhabirine, polisliği en iyi şekilde yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Mesleğinin kendine göre zorlukları olduğunu belirten Balkaş, şunları kaydetti:

"Mesleğimizin bazı zorlukları var ama severek yaptığımız için tüm zorluklara katlanıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini bu meslekten idame ettiriyoruz. Elimizden geldiği kadar özveriyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Eşimle hem aynı meslekte hem de aynı branştayız, ikimiz de trafikçiyiz. Tabi yoğun çalışma saatlerimiz oluyor. Giriş çıkış saatlerimiz belli olmuyor. Ben istirahatli olduğumda eşim, eşim istirahatli olduğunda ben çalışıyorum. Bazen aynı gün çıkıyoruz. Çocuklarımızın evde yalnız kaldığı da oluyor. Bu tip zorluklar da var ama biz mesleğimizi seviyoruz ve bunların hepsine katlanıyoruz. İnşallah alnımızın akıyla da emekliliğimizi doldurup, çocuklarımızı bir meslek sahibi yapıp, rahat bir ömür sürmeyi temenni ediyoruz."

Eşiyle aynı meslekte olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Balkaş, kendisi için vazifenin her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

Yeri geldiğinde eşine ev işlerinde yardım ettiğini anlatan Balkaş, "Hayat müşterek. Eşimle çalışma saatlerimiz belirsiz olduğu için erkek olarak çekinerek de olsa ütüdür, çamaşır asmadır bunları mecbur yapıyorum. Her sabah evden helalleşerek çıkıyoruz. Biz polis teşkilatında çalışmaktan gurur duyuyoruz ve mesleğimizi severek yapıyoruz. Önce Allah'a sonra polis teşkilatımıza güveniyoruz ve besmeleyle çıkıp görevimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Bizde öncelik vatan"

Eda Balkaş da kocası ile aynı teşkilatta bulunmasının kendisi için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Eşiyle aynı mesleği severek yaptığını vurgulayan Balkaş, şunları kaydetti:

"Göreve çıkarken bizim aile düsturumuz şu şekilde, sabah kalkıp göreve gidebiliyorsak 'hamdüsenalar olsun, sağlığımız yerinde, göreve giriyoruz' diyoruz. Sabah kalktıktan sonra birbirimizi helalleşerek gönderiyoruz çünkü gün içinde başımıza neler gelecek, hangi olayla karşılaşacağız bilemiyoruz. Çocuklarımızı da birbirine emanet edip evden çıkıyoruz. Bizde öncelik vatanımız. Öncelik Türkiye... Vatanımızın önceliği geldiği için göreve giderken birbirimize telkinde bulunup moral veriyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görevin saati yok, gece de gidebiliyoruz. Bunu aile bütünlüğü içinde toparlıyoruz."

Eşinin evde kendisine yardımcı olduğunu aktaran Balkaş, "Biz evi toparlarken eşim bulaşık makinesini açıyor, mutfak eşyalarını yerine koyuyor. Ben görevdeyken çamaşır yıkanınca eşimden asmasını istiyorum o da 'tamam' diyor. Bunu yaparken çocuklarımıza da güzel örnek oluyor. Eşim sağ olsun yardımcı oluyor." dedi.

Balkaş çifti, amirlerinin de kendilerine görev saatlerinde yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor
Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor
Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor
Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri trafiğine polis memurları Metin ve Eda Balkaş çifti yön veriyor - Son Dakika


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