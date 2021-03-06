Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız - Son Dakika

Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

06.03.2021 17:01
Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız, System.String[]

Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağızKAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Restoran ve kafeler açıldı; ama maalesef yaptığımız denetimlerde kafelerde sigara içildiğini tespit ettik.

Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Restoran ve kafeler açıldı; ama maalesef yaptığımız denetimlerde kafelerde sigara içildiğini tespit ettik. Bu böyle devam ederse yarın bir gün tekrar buraları kapatmak zorunda kalacağız" dedi.

100 bin nüfusta görülen vaka sayısına göre yüksek riskli iller arasında bulunan Kayseri'de vali Şehmus Günaydın, hafta sonu ekiplerin yaptığı denetimlere katıldı. Vali Günaydın, vatandaş ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Vali Günaydın, Kayseri'nin yüksek riskli kentler gurubunda yer aldığını hatırlatarak, "Maalesef Kayseri yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Tabii ki bu noktadan geri dönüş bizim elimizde. Hepimiz kurallara ve tedbirlere uyarsak çok yakın zamanda tabloyu geriye çevirebiliriz. Ancak, biz kurallara uymazsak, tedbirleri elden bırakıp eş dost akraba ziyaretlerine devam edersek ve kalabalık ortamlara girdiğimiz takdirde çok yüksek riskli iller arasına geçebiliriz. Her şey bizim elimizde. Tedbirlere uyduğumuz sürece vaka artış hızını düşürürüz. Tedbirlerden uzaklaştığınız sürece de riski ve vaka sayılarını arttırırsınız. Bizler hayatın her alanında denetimlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.'KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Bazı vatandaşların kurallara uymadığını belirten Günaydın, "Vatandaşımız, az önce dükkanının önünde elinde sigara ve çay ile bir kaç kişiyle muhabbet ediyor. Bunlar son derece yanlış şeyler. Bakın esnafımızın iş yerlerini açtık. Restoran  ve kafeler açıldı; ama maalesef yaptığımız denetimlerde kafelerde sigara içildiğini tespit ettik. Bakın bu böyle devam ederse yarın bir gün tekrar buraları kapatmak zorunda kalacağız. Bunun için şimdiden tedbirlere herkesin uyması lazım. Yanımızdaki komşumuzun, arkadaşımızın veya herhangi bir vatandaşımızın tedbirlerden uzaklaştığını gördüğümüz anda kendilerini münasip bir lisanla ikaz etmemiz gerekiyor. Kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunmamız lazım. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim. Girdiğimiz zaman da sosyal mesafeye dikkat edelim. İnşallah çok yakın zamanda bunları yaparsak sonuç alırız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız
Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

Kayseri, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Günaydın: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız - Son Dakika


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