Son dakika! Kayseri ve Yozgat'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak - Son Dakika

Son dakika! Kayseri ve Yozgat'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

29.11.2020 19:15
Son dakika! Kayseri ve Yozgat'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Kayseri ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlar ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek, uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

Yozgat

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

Hıfzıssıhha Kurulu, Kayseri, Yozgat, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri ve Yozgat'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak - Son Dakika


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