Son dakika haber... Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

KAYSERİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in şehadet haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk Bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, yarın öğle namazına müteakip Kalemkırdı Camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.