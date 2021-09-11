ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MÜCAHİT SINIRTEPE'NİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ - Son Dakika

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin (24) cenazesi, Kayseri'ye getirildi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda yapılan karşılama törenine, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin ailesi katıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'NE OLUR GİTME'

Hastane morgunun kapısında eşinin askeri üniformasını giyerek, cenazesini karşılayan eşi Sevinç Sınırtepe, "Mücahidim. Hiç üzülme ben buradayım. Seni her zaman bekleyeceğim. Hep bekleyeceğim. Kurban olurum canına. Ne olur gitme. O bensiz dayanamaz ki. Paşam hadi kalk evimize gidelim. Şaka yapıyorsun ben biliyorum. Hadi kalk paşam" diyerek gözyaşı döktü.

5 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Şehit Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin, 5 yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay önce evlenen Sınırtepe'nin paylaşımında, "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et" dediği görüldü. Şehit Sınırtepe'nin sosyal medyadaki duvar yazısında ise, "Ölüm bir saniye yakınken, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın alemi ne?" ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Şehit Sınırtepe bugün ikindi vakti Kalemkırdı Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.