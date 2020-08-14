Son dakika... Kayseri'ye yapılacak yatırımlar - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara ziyareti ile elde ettikleri kazanımların 1 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç ziyaretlerde, Kayseri'yi yakından ilgilendiren projelere yönelik görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kayseri'ye hizmet etmenin önemli olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanımız başta olmak üzere müdürlerimizle ile görüştük. Kendilerine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız havalimanı terminal binasının yapım işiyle ilgili, 10 Eylül ihale tarihinin belirlenmesi, yine terminal önünden geçecek olan, şehir hastanemize ulaşıp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin önünden KUMSMALL AVM'ye gidecek olan Belsin güzergahı olarak nitelendirilen, yaklaşık 7 kilometrelik tramvay hattı ve 10 vagonun alımıyla ilgili ihalenin de yapılmış olmasının müjdesini orada öğrenmiş olduk. Karayolları Genel Müdürü ile görüşmemizde Erciyes- Hacılar kara yolunun ihalesinin yapıldığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını öğrendik. Bereketli, şehrimize dolu dolu hizmetlerle dönmüş olduk. Şu saydıklarımızın toplamda 1 milyar lira civarında olduğunu rahatlıkla paylaşabilirim. Hayırlı uğurlu olsun."

Büyükkılıç, İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlediklerini ve bakanlarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.