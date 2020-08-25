Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması

Son dakika habere göre Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması, System.String[]

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen 19 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözbaşı, transfer sürecini değerlendirdi.

Kulübün transfer tahtasını açacak parasının hazır olduğunu belirten Gözbaşı, bu konuda yapılması gereken birkaç işlemin kaldığını ve kısa zamanda tahtanın açılacağını ifade etti.

Transfer konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Bernard Mensah, Artem Kravets gitti. Ben Rienstra gitmek üzere. Kulüpler olarak anlaştık. Bugün Ziya Alkurt'la yolumuzu ayırdık. Garanti primleri kulübümüze yük oluyordu. Bu konuyu Miguel Lopes'le anlaştık ve bunları iptal ettik. Bu durum kulübümüze yaklaşık 1 milyon lira kar ettirdi. Ben Rienstra'dan da bu miktara yakın bir bonservis bedeli alıyoruz." diye konuştu.

"Hayal satmak istemiyorum"

Gözbaşı, transfer görüşmelerinin de devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem stopere hem kanat oyuncularına hem de forvete ihtiyacımız var. Bu yıl lig uzun sürecek. Sakatlıklar, cezalar olabilir. Bu yüzden yedek oyunculara ihtiyacımız var. Biz hiç durmadan gece gündüz bu takım için çalışıyoruz. Biz elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak izleyebileceğimiz bir takım oluşturmak istiyoruz. En az maliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bizim de gönlümüz yıldız oyuncu getirmekten yana ancak belirlenen bir harcama limitimiz var. O yüzden ben hayal satmak istemiyorum. Üç yıllık bir plan yaptık. Aşama aşama daha güzel günlere gideceğiz. Geçmişe takılmadan önümüze bakıyoruz. Bütün şehrin sahip çıkmasıyla güzel şeylerin konuşulduğu bir Kayserispor hayal ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun belirlediği takım harcama limitiyle ilgili de konuşan Gözbaşı, "Kayserili iş adamları buraya çuvalla para getirse bizim harcama limitimiz belli. Burada paranın da çözemeyeceği bir durum var." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı ayrıca yılda iki kez yüksek irtifa kampına girdiklerini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanım buraya oteller yapılacağını söyledi. Biz de kulüp olarak insanlardan para istemekten yoruluyoruz. Amacım Kayserispor'a kaynak yaratacak, kurumsal bir gelir. Bu kamp merkezinde de bize bir otel yeri istiyoruz. Kiraya verirsek bize de bir katkısı olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Berna Gözbaşı'nın Kayserispor için büyük bir mesai sarf ederek çalıştığını aktardı.

"Önümüze ve işimize bakacağız." diyen Büyükkılıç, kaynakların gereksiz yere harcanmayacağını ve takımın alın teri dökerek para kazanan oyuncularla buluşturulacağını belirtti.

Büyükkılıç, şehrin başkanları olarak Kayserispor için her türlü desteği vereceklerini, Gözbaşı'nın otel yeri isteğinin makul olduğunu ve konunun mecliste görüşülmesinin uygun olacağını dile getirdi.

ZİYA ALKURT, Kayserispor, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:39

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü         
11:08
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 21:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei