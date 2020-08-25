Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen 19 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözbaşı, transfer sürecini değerlendirdi.

Kulübün transfer tahtasını açacak parasının hazır olduğunu belirten Gözbaşı, bu konuda yapılması gereken birkaç işlemin kaldığını ve kısa zamanda tahtanın açılacağını ifade etti.

Transfer konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Bernard Mensah, Artem Kravets gitti. Ben Rienstra gitmek üzere. Kulüpler olarak anlaştık. Bugün Ziya Alkurt'la yolumuzu ayırdık. Garanti primleri kulübümüze yük oluyordu. Bu konuyu Miguel Lopes'le anlaştık ve bunları iptal ettik. Bu durum kulübümüze yaklaşık 1 milyon lira kar ettirdi. Ben Rienstra'dan da bu miktara yakın bir bonservis bedeli alıyoruz." diye konuştu.

"Hayal satmak istemiyorum"

Gözbaşı, transfer görüşmelerinin de devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem stopere hem kanat oyuncularına hem de forvete ihtiyacımız var. Bu yıl lig uzun sürecek. Sakatlıklar, cezalar olabilir. Bu yüzden yedek oyunculara ihtiyacımız var. Biz hiç durmadan gece gündüz bu takım için çalışıyoruz. Biz elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak izleyebileceğimiz bir takım oluşturmak istiyoruz. En az maliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bizim de gönlümüz yıldız oyuncu getirmekten yana ancak belirlenen bir harcama limitimiz var. O yüzden ben hayal satmak istemiyorum. Üç yıllık bir plan yaptık. Aşama aşama daha güzel günlere gideceğiz. Geçmişe takılmadan önümüze bakıyoruz. Bütün şehrin sahip çıkmasıyla güzel şeylerin konuşulduğu bir Kayserispor hayal ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun belirlediği takım harcama limitiyle ilgili de konuşan Gözbaşı, "Kayserili iş adamları buraya çuvalla para getirse bizim harcama limitimiz belli. Burada paranın da çözemeyeceği bir durum var." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı ayrıca yılda iki kez yüksek irtifa kampına girdiklerini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanım buraya oteller yapılacağını söyledi. Biz de kulüp olarak insanlardan para istemekten yoruluyoruz. Amacım Kayserispor'a kaynak yaratacak, kurumsal bir gelir. Bu kamp merkezinde de bize bir otel yeri istiyoruz. Kiraya verirsek bize de bir katkısı olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Berna Gözbaşı'nın Kayserispor için büyük bir mesai sarf ederek çalıştığını aktardı.

"Önümüze ve işimize bakacağız." diyen Büyükkılıç, kaynakların gereksiz yere harcanmayacağını ve takımın alın teri dökerek para kazanan oyuncularla buluşturulacağını belirtti.

Büyükkılıç, şehrin başkanları olarak Kayserispor için her türlü desteği vereceklerini, Gözbaşı'nın otel yeri isteğinin makul olduğunu ve konunun mecliste görüşülmesinin uygun olacağını dile getirdi.