Son dakika: KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza dün saat 15: 00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Caddede seyir halindeyken kontrolsüz kavşaktan 5017 sokağa dönen Cuma Altınoluk idaresindeki kamyonete, aynı cadde üzerinde aksi istikametten gelen Neriman Yıldırım idaresindeki 07 ASL 140 plakalı otomobil yandan çarptı. Kaza sonrasında otomobilde büyük çaplı hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan Sema Yıldırım yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sema Yıldırım hastaneye götürüldü.

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kamyonet sola dönerken, otomobilin çarpma anı ve sonrasında çevrede bulunan vatandaşların yardıma gitmeleri görüldü.