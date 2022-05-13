Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu

13.05.2022 18:40

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası 2 kilometrelik kuyruk oluştu.

Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrollü bir şekilde trafik ulaşıma açıldı.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O1 BB 86 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda refüje çarptı. Aynı istikamette seyreden motosiklet de araca çarparak kaza yaptı. Otomobil ve motosiklet sürücüsü kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ise yolda yaklaşık 2 kilometre kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası bir süre kontrollü bir şekilde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat yoğunluğun yaşandığı yol, aracın kaldırılmasıyla tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu
Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu
Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu
Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu
Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu

YORUMLAR
500
Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi

Otomobil, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement