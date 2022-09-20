Son dakika haber! KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 3 POLİS YARALANDI; 6 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 3 POLİS YARALANDI; 6 GÖZALTI

20.09.2022 22:34

Son dakika haberi... ADIYAMAN'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 3 POLİS YARALANDI; 6 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 3 POLİS YARALANDI; 6 GÖZALTI - Son Dakika
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