BURSA'da İbrahim Can Aslan'ı (23) trafik kazası sonrası çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru (27) ile 3 arkadaşı hakkında kasten öldürmek suçunda ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay, 9 Haziran'da Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, İbrahim Can Aslan'ın (24) otomobiline çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, iki arkadaşa silah çekerek, hakaret etti.

Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, izne gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu aradı. Arkadaşlarının trafikte kavga ettiğini duyan Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Ayas'ın yanına gitti. İbrahim Can Aslan'ı arayan şüpheliler, konuşmak için buluştu. Aslan ile diğer grup arasında yine tartışma çıktı.Tartışma sırasında Oktay Doğru, silah çektiği öne sürülen Aslan'a ateş etti. İbrahim Can Aslan kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Doğru, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, bilgi verdi. Gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamadı.ÖLENİN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİOlayla ilgili soruşturmayı yürütülen soruşturma tamamlanarak şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Bursa Adli Tıp Kurumu 'ndan gelen rapora göre, İbrahim Can Aslan'ın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, 3 el atılan ateşli silahla yaralandığı, iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutuklu sanıklar Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Aras ile tutuksuz sanık Furkan U. (20), hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.