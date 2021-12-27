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Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, "robotik rehabilitasyon" ile ayağa kalktı - Son Dakika

Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, "robotik rehabilitasyon" ile ayağa kalktı

27.12.2021 13:23

Son dakika gündem haberine göre Trafik kazası sonucu yatağa bağımlı duruma gelen 26 yaşındaki Jiyan Bilgin, Adıyaman'dan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan "robotik rehabilitasyon" tedavisi ile 3 ayda ayağa kalkmayı başardı.

Trafik kazası sonucu yatağa bağımlı duruma gelen 26 yaşındaki Jiyan Bilgin, Adıyaman'dan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan "robotik rehabilitasyon" tedavisi ile 3 ayda ayağa kalkmayı başardı.

Adıyaman'da yaşayan 26 yaşındaki Jiyan Bilgin, birkaç ay önce gece geç saatte uykusuz şekilde araba kullanırken kaza geçirdi. Bu esnada emniyet kemeri takılı olmayan Bilgin'in omuriliğinde hasar oluştu.

Kaza sonrası yatağa bağımlı duruma gelen genç, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman'dan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesine getirildi.

Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniğinde tedavisine başlanan Bilgin, kas yükünü hafifleterek hastaların yürümesine destek olan "robotik rehabilitasyon" cihazı merkezli yoğun tedavi programı ile üç ayda yeniden ayağa kalkabildi.

"Omurilik yaralanması başa gelebilecek en büyük felaketlerden biri"

Şu an koltuk değnekleriyle yürüyebilen Jiyan Bilgin'in sağlık durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elif Yalçın, eylül ayında kendilerine gelen hastanın robotik rehabilitasyon tedavisine çok hızlı yanıt verdiğini anlattı.

Hastanın taburcu olması için planlamalara başladıklarını bildiren Yalçın, bu tedavilerin uzman fizyoterapistler ve rehabilitasyon hemşireleriyle ekip halinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yalçın, "Omurilik yaralanması 'kişi ve ailesinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri' olarak tanımlanır. Bunun da seviyeleri vardır. Çok şiddetli omurilik yaralanmaları olabileceği gibi daha hafif, alt seviyelerde de olabilir." bilgisini paylaştı.

"Robotik rehabilitasyon bazı hastalarda oldukça efektif olabiliyor"

Jiyan Bilgin'in omurilik yaralanmasının çok yüksek bir seviyede olmadığını ve bunun tedavi açısından ciddi bir avantaj sağladığını vurgulayan Yalçın, "Robotik rehabilitasyon (Lokomat cihazı) hastanın kas fonksiyonlarının yardımlı olarak kuvvetlendirilmesini, hastanın yürüme fonksiyonlarını tekrar öğrenmesini sağlıyor. Her hastada değil ama bazı hastalarda oldukça efektif olabiliyor. Jiyan da o hastalarımızdan biri oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Elif Yalçın, robotik rehabilitasyon cihazlarının omurilik yaralanmaları için umut oluşturduğunu belirterek, bu tip yaralanmalar yaşayan her hastanın mutlaka bir fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine başvurmasının önem taşıdığını vurguladı.

"Emniyet kemerim takılı olmadığı için bu haldeyim"

Yeniden ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşayan Jiyan Bilgin ise "Emniyet kemerim takılı olmadığı için bugün bu haldeyim. Emniyet kemeri takmış olsaydım kazayı çok daha hafif atlatabilirdim. Yaklaşık 3 aydır Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyorum. Buraya ilk geldiğimde hiç hareket edemiyordum, yatağa bağımlıydım. Üç ay sonunda koltuk değnekleriyle yürüyebilmeye başladım. İnşallah daha da iyi olacağım." dedi.

İyileştiğinde işi olan gözlükçülüğe dönmeyi arzuladığını anlatan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç yürüyemeyeceğimi düşündüğüm anlar oldu. 'En azından kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebileyim, o seviyeye gelebileyim' diye düşünüyordum. İnsan umutsuzluğa kapılıyor ama gerçekten en önemli ilaç umut. Her zaman pozitif düşünmeye çalıştım. Çok şükür iyi durumdayım. Tek hayalim ve isteğim tekrar eskisi gibi olabilmek."

Jiyan Bilgin, tüm hastaların bir an evvel sağlığına kavuşmasını dileyerek, Fizik Tedavi Hastanesi doktorlarına teşekkür etti.

Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, robotik rehabilitasyon ile ayağa kalktı
Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, robotik rehabilitasyon ile ayağa kalktı
Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, robotik rehabilitasyon ile ayağa kalktı

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Rehabilitasyon, Adıyaman, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, 'robotik rehabilitasyon' ile ayağa kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kaza sonucu felç kalan genç, "robotik rehabilitasyon" ile ayağa kalktı - Son Dakika
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