Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti - Son Dakika

Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti

17.10.2020 13:59

Son dakika haberine göre Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti Kazayı görme engelli kardeşin yaptığını iddia edilerek sigorta ücreti ödemediler Baba Muhittin Şimşek: "Kazayı yapan oğlum Ferhat, şirket görme engelli oğlum Fırat'ın traktörün kullandığını iddia ederek bize iftira attı" Fırat Şimşek: "Benim...

Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti

Kazayı görme engelli kardeşin yaptığını iddia edilerek sigorta ücreti ödemediler

Baba Muhittin Şimşek: "Kazayı yapan oğlum Ferhat, şirket görme engelli oğlum Fırat'ın traktörün kullandığını iddia ederek bize iftira attı"

Fırat Şimşek: "Benim traktör kullanma gibi bir şansım yok, görme engelliyim, nasıl traktör süreyim"

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kasko şirketi traktör kazası yapan şahsın görme engelli kardeşinin kazayı yaptığını öne sürerek, aileyi zor durumda bıraktı. Görme engelli kardeş, "Benim traktörü kullanma şansım yok. Bu nasıl bir iftira. Parayı ödememek için iftira attılar" dedi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Oyuktaş Mahallesi'nde ikamet eden Muhittin Şimşek banka kredisi kullanarak traktör aldı. Traktörün daha ödenmemiş üç taksiti kalmışken oğlu Ferhat Şimşek, 29 Temmuz'da traktörle şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Kaza sonrası hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Şimşek, kasko işlemleri için müracaat etti. Kaza yerine gelen ekspertiz olay yeri jandarma tutanaklarını, şahit ifadelerini aldı. Daha sonra kaskodan gelen raporda Muhittin Şimşek'in yüzde 91 görme engelli olan oğlu Fırat Şimşek'in kullandığı için kasko ödemesi yapılmayacağı bildirildi. Rapor karşısında şaşkına dönen Muhittin Şimşek ve ailesi kazanın olduğu gün görme engelli oğluyla bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almak için Şenkaya ilçesine gittiğini ve kamera kayıtları ile ispat etmelerine rağmen kaskodan yararlanamadıklarını öne sürdü.

Çiftçilik yapan Muhittin Şimşek, "Traktörümün üç taksiti kaldı 15 bin liradan 45 bin lira ediyor. Benim şu an bunu ödemem mümkün değil. Traktörüme 52 bin lira hasar çıkardılar. Kasko bunu ödemese benim her şeyim gider" dedi.

Görme engelli olan Fırat Şimşek ise "Yüzde 91 oranında görme engelli raporum var. Buraya gelen bilirkişi ekipleri benim traktörü kullandığımı iddia ederek öyle bir beyanda bulunmuşlar. Benim traktör kullanma gibi bir şansım yok, görme engelliyim, nasıl traktör süreyim. Bu iftirayı bana atanlara hakkımı helal etmiyorum, hakkımı da alacağım" dedi.

Traktörle kaza yapan Ferhat Şimşek de, "29 Temmuz günü tarladan gelirken traktörle şarampole yuvarlandım. Kaza esnasına babamla kardeşim Şenkaya'daydılar. Babamlara kazayı gören komşularımız haber vermişler. Acil durum olduğu için Şenkaya'dan babam ve kardeşimi zabıta ekibi arabayla kaza yerine getirmişler. Bütün köy şahit. Bütün evraklar tutanaklarımız mevcut ama yine de reddettiler. Kardeşime iftira attılar" diye konuştu.

Komşu Adnan Kemahlı ise "Kazanın olduğu gün dere mevkiinde çayır biçiyordum ses duydum. Gittim ki traktör takla atmış ben Ferhat Şimşek'i traktörden çıkardım" şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Sinan Öztürk ise "Bilirkişiye görme engelli kardeşimiz kullanıyor demişler. Bunun traktör kullanma şansı yok. Haksız yere mağdur oldu traktörleri gitti. Bu kardeşlerimizin çok zararları var. Buna devletimiz bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti
Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti
Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti
Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti

Muhittin Şimşek, Görme Engelli, Kasko, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kaza yapan aileyi kasko şirketi mağdur etti - Son Dakika

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