Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti - Son Dakika
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Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

28.06.2022 12:51
Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

Son dakika haberler: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda 1 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 15 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda 1 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde 15 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil bilinmeyen bir sebeple takla attı. Kazada sürücü B.Ç. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Araçta yapılan kontroller sırasında 15 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 1 adet bıçak tespit edildi. Araçtan çıkartılan silahlara el konuldu.

Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Kaynak: İHA

Kurşunlu, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti - Son Dakika
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