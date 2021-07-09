Son dakika! Kaza yapan sürücü şoka girdi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akıllı kavşakta önündeki araca arkadan çarpan aracın sürücüsü şoka girdi.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Uğur Mumcu Bulvarını birleştiren kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 35 VST 48 plakalı otomobil kavşağa gireceği sırada 48 EN 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şok geçiren 35 plakalı aracın şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA