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Son dakika! Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika! Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

01.02.2022 09:09
Son dakika! Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Arnavutköy-Sultangazi yolunda kaza yapan sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy- Sultangazi yolunda kaza yapan sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, zincirleme kaza yapan araçlarda bulunan vatandaşlar ve sürücüler kaza sonrasında kavga etmeye başladı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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