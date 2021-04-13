Kaza, öğle saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 BL 968 plakalı otomobil, kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kazaya sebep olduktan sonra kaçan otomobilin plakasının da bulunduğu ön tamponu olay yerinde düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, olay yerinde düşen tampondaki plaka sayesinde, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BOLU'da, bir otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücü, kaza sırasında düşen tamponundaki plakası sayesinde tespit edildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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