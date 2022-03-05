Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI

05.03.2022 10:46

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere, süratle gelen otomobil çarptı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere, süratle gelen otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Eyüp Saz (26) ile mesai arkadaşı Ferhat Kantarcı (41), kaza yerinde inceleme başlattı. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada devrilen minibüsün kaldırılması için oto kurtarıcı istendi. Bu sırada Mehmet Reşat Durmuş (40), yönetimindeki 02 RA 722 plakalı otomobille kaza yerine süratle gelip, ekiplerin arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş, polis memurları Eyüp Saz ve Ferhat Kantarcı ile ekiplerin çalışmalarını izleyen Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30), Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen polis memuru Eyüp Saz, kurtarılamayarak, şehit oldu. Ahmet Balıkçı da hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan 1'i polis memuru 4 yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI

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Otomobil, Şehit, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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