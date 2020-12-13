Son dakika: Kazada 1'i emekli 2 polis yaralandı - Son Dakika

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i emekli 2 polis yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli polis memuru Salih Zileli ile Samsun'da polis olarak görev yaparken emekli olan Kamber Erdoğan Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazasında yaralandılar. Yaralı polisler Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kamber Erdoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN