Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

29.03.2022 19:00
Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat'ta Kadirli şehir merkezi içinden akan Savrun çayı üzerinde kurulu Cemalpaşa köprüsü üzerinden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Mehmet Sarıca araçtan çıkartılarak ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 23 Şubat'tan bu yana tedavisi süren Mehmet Sarıca yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. - OSMANİYE

Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

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Otomobil, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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