Son dakika... Kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat'ta Kadirli şehir merkezi içinden akan Savrun çayı üzerinde kurulu Cemalpaşa köprüsü üzerinden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Mehmet Sarıca araçtan çıkartılarak ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 23 Şubat'tan bu yana tedavisi süren Mehmet Sarıca yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. - OSMANİYE