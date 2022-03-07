Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

07.03.2022 17:38
Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Güneş Yılmaz hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Güneş Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen S.G. yönetimindeki 09 FE 807 plakalı ticari araç ile Selanik Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Y.Y. yönetimindeki 09 JE 518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçların içerisindeki toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücü Y.Y., A.Y. ve Güneş Yılmaz'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş Yıldırım hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

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Güneş Yılmaz, Efeler, Aydın, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika


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