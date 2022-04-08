Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı

08.04.2022 13:40
Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya karayolu Sivas -Kayseri il sınırında meydana geldi. Kazada Kayseri'den gelip Malatya istikametine gitmekte olan İ.C. (32) yönetimindeki 12 AAD 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü, Y.C. (28), İ.E.C. (3) ve bir aylık M.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kayseri, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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