Son dakika! Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika

İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ikamet ettikleri Balıkesir'e gönderildi. Gönen ilçesi, Gündoğdu Mahallesi'nde cenazeleri evlerinin önünden kaldırılan 4 kişi, Esentepe Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, Emre Söylemez (26) yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen Murat Aslan 'ın kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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