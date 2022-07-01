Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
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Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi

01.07.2022 22:42

Son dakika 3. sayfa haberi... Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Mustafa Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi.

Kars Boğatepe köyü mevkide 2 aracın çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş için tören düzenlendi.

Kars Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ardından Jandarma Astsubay Mustafa Gümüş'ün öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından dua edilmesinin ardından, Gümüş'ün cenazesi memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Törene, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Çelik, jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

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Kaynak: İHA

Amasya, Gümüş, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Kazada hayatını kaybeden Astsubayıın cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
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