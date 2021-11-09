Son dakika... Kazada hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika... Kazada hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır, Derbentbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır, Derbentbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza, dün Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü Bayram Çakır ölürken, 11 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet şoförü ve aynı zamanda AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Derbentbaşı Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve mahalle halkı katıldı. Bayram Çakır, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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