Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi

05.05.2022 19:52
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Kula ilçesinde, tatil dönüşü yolunda içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Eymen Demirel, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kurtçam köyünde toprağa verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tatil dönüşü yolunda içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Eymen Demirel, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kurtçam köyünde toprağa verildi. Cenazeye Demirel'in, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 yakını da katıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak yönüne gitmekte olan  Ramazan Demirel (37) yönetimindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak takla atıp, şarampole devrildi. Ters dönerek durabilen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Demirel, yanındaki eşi Kadriye Demirel (29), kızı Hatice Kübra Demirel (10), oğulları Eymen Demirel ve Eren Demirel (6) ile kayınvalidesi Fadime Baysal (53) ile kayınpederi Mehmet Ali Baysal (53) ve kayınbiraderi İbrahim Baysal (20) yaralandı. Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Eymen Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın, Ramazan Bayramı öncesinde tatil amacıyla gittikleri İzmir'den dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Gediz Dayınlar İlkokulu 1'inci sınıfı öğrencisi Eymen Demirel için memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesiine bağlı Kurtçam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, küçük Eymen'in babası Ramazan Demirel, annesi Kadriye Demirel, ablası Hatice Kübra Demirel, kardeşi Eren Demirel, anneannesi Fadime Baysal, dedesi Mehmet Ali Baysal ve dayısı İbrahim Baysal, yakınları ve köylüler katıldı. Küçük Eymen, ikindide Kurtçam Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eymen'in öğrenim gördüğü Dayınlar İlkokulu'nun resmi internet sitesinden de taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Okulumuz 1/A sınıfı öğrencisi Eymen Demirel elim bir trafik kazasında vefat etmiştir. Kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.


Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika! Kazada hayatını kaybeden küçük Eymen memleketi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
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