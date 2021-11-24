Son dakika... Kazada hayatını kaybeden okçu Ayşenur Aygören son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren okçu Ayşenur Aygören'in cenazesi toprağa verildi.
Balıkesir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aygören'in (22) cenazesi, Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.
Aygören'in naaşı, cami bahçesinde ailesi, yakınları, sporcu arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazını müteakip Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Aslıhantepecik Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
Cenaze töreni sırasında sporcunun tabutunun bulunduğu musalla taşının yanına okçuluk malzemeleri konuldu.
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Aygören, 16 Kasım'da arkadaşıyla okuluna giderken bulundukları otomobil köprüye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan genç sporcu, hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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