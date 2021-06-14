Antalya'daki kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü genç kız, Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un cenazesi (23), memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Koç'un cenazesi, Antalya'daki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Afyonkarahisar'daki Paşa Camisi'ne getirildi.

Koç'un ailesi, cami önünde taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Koç'un cenazesi, Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, genç kızın Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu, aynı zamanda basketbol hakemliği de yaptığı öğrenildi.

-Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün yaşanan kazada, Hasan K. (49) idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a (23) çarpmış, daha sonra karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. gözaltına alınmıştı.