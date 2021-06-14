Son dakika... Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen, son yolcuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde yolun karşına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarparak, ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hasan K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),
Kaynak: DHA
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