Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

08.05.2022 21:51
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika habere göre KASTAMONU'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici (41) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici (41) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Devrekani yolunda meydana geldi. Ayhan Derici yönetimindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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