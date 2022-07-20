Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

20.07.2022 00:57
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Telli'nin kullandığı 46 ACB 976 plakalı otomobille A.B.D. idaresindeki 06 CCC 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.B.D. idaresindeki otomobil takla atarken; Telli'nin direksiyonunda bulunduğu otomobil ise ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden 20 yaşındaki Ali Telli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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