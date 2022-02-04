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Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi - Son Dakika

Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

04.02.2022 08:45
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

Son dakika haberlerine göre Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi.

Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi. Ayakkabısının çamurlarını yere sürerek temizleyen yaralı sürücü yeniden ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki 06 ACG 206 plakalı otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı 55 ADM 13 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan 06 plakalı otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı. Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi. Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

YORUMLAR
500

Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi - Son Dakika
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