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Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu "beyin pili" ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu "beyin pili" ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı

01.07.2021 11:47

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle vücudunun sağ tarafını kullanamayan genç kız, beynine yerleştirilen elektrotla konuşmaya ve sağ kolunu kullanmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle vücudunun sağ tarafını kullanamayan genç kız, beynine yerleştirilen elektrotla konuşmaya ve sağ kolunu kullanmaya başladı.

Alanya'da 6 yıl önce araba çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 ay yoğun bakımda kalan 24 yaşındaki Gülnur Deveci, beyninde oluşan hasar nedeniyle vücudunun sağ tarafını tamamen kullanamaz hale geldi. 2 yıl boyunca yatağa mahkum olan Deveci yürüyemez, konuşamaz ve sağ kolundaki kontrolsüz titreme nedeniyle de kullanamaz hale geldi.

Kazadan önce özellikle karakalem çizimler yapan Deveci, sağ kolundaki aşırı titreme nedeniyle çok sevdiği resimlerinden de uzak kaldı. Arkadaşlarından, sosyal çevresinden de uzaklaşan Deveci, araştırmaları sonucunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar ile tanıştı. Uçar'ın muayenesi sonrası kendisine "beyin pili" takılabileceğini öğrenen Deveci, hiç tereddüt yaşamadan ameliyat masasına yattı.

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bir ay önce Prof. Dr. Uçar ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat 4 saat sürdü. Lokal anestezi uygulanan Deveci, bilinci açık halde ameliyat edildi. Beynine elektrot yerleştirilen Deveci, ameliyat sırasında çizim yaptı, su içti ve doktoruyla sohbet etti.

Hayata yeniden "merhaba" dedi

Yaşadığı süreci AA muhabiriyle paylaşan Gülnur Deveci neşeli, hareketli bir kişiliğe sahip olduğunu ancak kaza nedeniyle 6 yıl boyunca zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını anlatan Deveci, "Sağ kolumda kontrol edemediğim aşırı şiddette titreme vardı. Kolum görünüşte vardı ama ben kullanamıyordum. Konuşmam da çok kötüydü, hece hece konuşuyordum, seri konuşamıyordum, yürümekte zorlanıyordum, ayağımı kaldıramıyordum." dedi.

Sağ koluyla su bile içemediğini aktaran Deveci, şu anda ise çok iyi konumda olduğunu anlattı. Yürüyüp sağ koluyla yemek yediğini ve çok güzel de konuştuğunu dile getiren Deveci şöyle devam etti:

"Kolumdaki aşırı titremeden kurtuldum. Artık her şey benim kontrolümde. Ameliyat sırasında çizim yapmaya, bana verilen su şişesini ağzıma götürmeye ve akıcı bir şekilde konuşmaya başladım. Çok güzel bir duyguydu. Bu tedavi zihinsel olarak da beni iyileştirdi."

Deveci, ameliyattan bir gün sonra başarılı resimler yapmaya başladığını aktardı.

"Hastadaki düzelmeyi ameliyat sırasında test ediyoruz"

Prof. Dr. Tanju Uçar da kaza nedeniyle hastanın beyninin sol tarafında harabiyet meydana geldiğini ve buna bağlı da vücudunun sağ tarafında kontrolsüz, istem dışı çok şiddetli titremeler ortaya çıktığını söyledi.

Bu titremeyi engellemek ve hastanın günlük fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için beynine elektrot yerleştirme kararı aldıklarını aktaran Uçar, "Bu tür hastalarda ilaç, fizik tedavi gibi çeşitli tedavi yöntemleri var ancak en etkili ve sonucunu iyi gördüğümüz teknik halk arasında 'beyin pili' olarak bilinen yöntem. Beyninde sorumlu bölgeye elektrot yerleştirerek kontrolsüz titremeleri bloke ettik. Bir insanın kaybolmuş olan fonksiyonlarını tekrar kazandırdık." diye konuştu.

Bu tür ameliyatların hasta uyanıkken yapıldığını ve sonucun da ameliyat sırasında görüldüğünü dile getiren Uçar, beyne yerleştirilen elektrotun doğru yerde olup olmadığını ameliyat sırasında test edebildiklerini aktardı.

Başarılı sonuç elde edildikten sonra hastayı ameliyattan çıkardıklarını anlatan Uçar şunları kaydetti:

"Hastamızı da uyanık halde ameliyata aldık. Ameliyat sırasında su içirdik, daireler çizdirdik. Bazı özel destekleyici testler yaptık ve bunları yapabildiğini görünce 'Tamam, elektrotun yeri doğru, biz doğru iş yaptık' dedik. Ortalama 4 saat süren sürecin sonunda kullanamadığı kolun önemli ölçüde geri dönüşü başladı. Tek bir titreme yok. Hastamız da kendisini iyi hissediyor. Bu da sosyal açıdan büyük bir kazanç. Nitekim o eliyle su içmeye, günlük fonksiyonlarını daha rahat yerine getirmeye başladı. Bizim için de sevindirici bir durum."

Prof. Dr. Uçar, belli zamanlarda pil ayarları yapılacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu beyin pili ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı
Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu beyin pili ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı
Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu beyin pili ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı
Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu beyin pili ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı

Akdeniz, Antalya, Mahkum, Alanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Kazada kaybettiği fonksiyonunu 'beyin pili' ile kazandı, ameliyatta çizim yaptı - Son Dakika


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