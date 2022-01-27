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Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı

27.01.2022 14:39
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre NİĞDE Otoyolu'nda TIR'ın arkadan minibüse çarptığı kazada ölen Beyaz Efdal (46) ile oğlu Mert Efdal (11) Adana'da, torun Ahmet Bircan (11) ise Niğde'de toprağa verildi.

NİĞDE Otoyolu'nda TIR'ın arkadan minibüse çarptığı kazada ölen Beyaz Efdal (46) ile oğlu Mert Efdal (11) Adana'da, torun Ahmet Bircan (11) ise Niğde'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal, oğlu Mert Efdal ve torunu Ahmet Bircan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIRYaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Efdal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.AKRABA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞKazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal bugün Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde yan yana defnedilen anne ve oğlu için yakınları gözyaşlarına boğuldu.Bu arada, Efdal ailesinin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı
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Ankara, Niğde, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kazada ölen anne, oğlu ve torunu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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