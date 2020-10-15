Kamyonun altında kalan bisiklet sporcusu Zeynep son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Kamyonun altında kalan bisiklet sporcusu Zeynep son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, dün akşam saatlerinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından 32 yaşındaki Zeynep Aslan , tali yoldan çıkan bir kamyonun altında kalarak can verdi. Bir çocuk annesi ve Gran Fondo Bisiklet Yarışı 'nda kadınlar kategorisinde birinciliği olan Aslan, bisikletli arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından 32 yaşındaki Zeynep Aslan, Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi yakınında antrenman sırasında tali yoldan çıkan bir kamyonun altında kalarak can verdi. 12 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç sporcunun ölümü, İzmir 'de ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Genç sporcu son olarak geçtiğimiz ağustos ayında Bursa 'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu. Makine teknikeri olan Aslan, bugün Kaynaklar Mezarlığı 'nda toprağa verildi.'HAYAT DOLU BİR ARKADAŞIMIZDI'Aslan'ın ilk bisikletini hatırladığını söyleyen Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörs, "İlk bisikletini alırken yardımcı olmuştuk. Bize danışıyordu sürekli. Arkadaşımız bizimle turlara katıldığı için yakından tanıyorduk. Hayat dolu, neşe dolu, önünde koca bir yaşam bekleyen bir arkadaşımızdı. O nedenle kelimelere sığmayacak bir üzüntü içindeyiz. Zeynep arkadaşımız Karşıyaka kökenli olması nedeniyle belediyenin bisiklet takımındaydı, başarılara imza atmıştı. Çok canlı bir insandı. Bizimle turlara gelerek bisiklete gönül verdi ve işi profesyonelliğe taşıdı. Kendisini takdirle izledik" dedi.'YOLLARDA ÖNCELİK İNSAN OLMALI'Yolda bisikletlilerin de hakları olduğunu hatırlatan Çelikörs, "Bu talihsiz kaza, gerek İzmir'de gerek Türkiye 'de ilk değil. Umarız son olur ama olmayacak gibi görünüyor. Trafikte yasal olarak da, fiziksel olarak da bir bisikletlinin de hakkı var. Araçların çoğu tek kişiydi. Kamyonun büyük olması bizim için bir şey ifade etmiyor. O araçta bir kişi vardı, bisiklette de bir kişi vardı. Farkındalık olmaması bu sonucu getirdi. Tüm araç sahiplerinin bisikletlilerin de yollarda haklarının olduğunun farkında olması gerekiyor. Maalesef bizim zarar gördüğümüz araçlar genelde ticari araçlar oluyor. Ticaret kaygısıyla hareket eden araçlar insanı ikinci planda tutuyor. Ekmek satıcısı yetiştirmeye çalışıyor, taksici yolcusunu yetiştiriyor, kamyon işini yapmaya çalışıyor. Bu öncelikler hiçbir zaman insan önceliğinin önüne geçmemeli" şeklinde konuştu.'KAMYON ŞOFÖRÜ KARŞIDAN GELEN BİSİKLETİ NASIL GÖRMEDİ ANLAMADIK'Kazayı duyunca şok olduğunu anlatan Karşıyaka Bisiklet Platformu üyesi Bahattin Özyurtlu ise, "Zeynep arkadaşımız bisiklete bizimle başladı. Başlarda çocuğuyla ilgilendiği ve fazla vakit bulamadığı için turlara katılamıyordu. Arada sırada yolumuzun üzerinde bizi beklerdi, 'Hadi gel katıl bize' derdik, gelirdi. Kalbi güzel, kendi güzel bir arkadaşımızdı. Ağzından tek kötü söz çıkmazdı. Dün akşam kaza sonrasında gruptan ismini söylediler, 'Emin misiniz?' dedim. Kendisini aradım, telefonu polis açtı. İki saat evvel Zeynep'i trafik kazasında kaybettiğimizi söyledi. Tek başına antrenmana çıktığını söylediler. Kamyon karşıdan gelirken, yol çalışması var diye sola kaymış. Kamyon şoförü karşıdan gelen bisikleti nasıl görmedi, o ayrı bir konu" dedi.'BİZİM ZIRHIMIZ SADECE BEDENİMİZ'

Zeynep Aslan'ı bisiklet sporcuları arasında birçok insanın tanıdığını söyleyen Aynur Kılıç, "Gerçekten çok iyi bir insandı. Bazı insanlara ölüm hakikaten yakıştırılmaz ya, Zeynep de o insanlardan biriydi. Gencecikti. Çok kötü bir kaza sonucu vefat etti. O yüzden hepimiz çok üzgünüz. Trafikte öncelikle sabır, sevgi, hoşgörü ve anlayış gerekli. Biz bisikletin üzerindeyiz ve bizim zırhımız sadece bizim bedenimiz. Bize çarptığınızda, bizi düşürdüğünüzde yara alan kaportamız değil. Biz vücudumuzu kullanıyoruz. O yüzden herkesten biraz sabır ve hoşgörü istiyorum. Bizim yoldan sakin bir şekilde geçmiş olmamız, kendi yolumuza çıkmış olmamız sadece birkaç saniyenizi alacak. Bütün sürücülerimizden bunu rica ediyorum" diye konuştu.