Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı - Son Dakika

Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı

26.03.2021 21:00

Son dakika 3. sayfa haberi... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı Muhammet Kaya'nın amcası Mehmet Kaya: "Okul servisi kazayı görüp okula devam ediyor" Gaziantep'te, okul servisine yetişmek isterken işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Kaya'nın ailesi...

Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı

Muhammet Kaya'nın amcası Mehmet Kaya: "Okul servisi kazayı görüp okula devam ediyor"

GAZİANTEP - Gaziantep'te, okul servisine yetişmek isterken işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Kaya'nın ailesi okul servisini suçladı.

Gaziantep'te, 23 Mart günü okuluna gitmek için kendisini bekleyen servise giden Muhammet Kaya'ya tali yolda hızla gelen işçi servis çarpmış ve Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.

17 yaşındaki yeğenini toprağa veren acılı amca Mehmet Kaya, okulun öğrenci velilerine her duruma karşı bilgilendirme mesajı attığını söyleyerek olayın yaşandığı gün hiçbir şekilde mesaj veya arama yapılmadığını kaydetti.

"Okul servisi kazayı görüp okula devam ediyor"

Okul servis ana yolda beklerken maalesef Muhammet'e suratlı gelen işçi servisinin altında kalarak can verdiğini belirten amca Kaya, "Okul servisi olayı gördüğü halde babasını arayıp ta oğlunuzun başına böyle bir olay geldi bile demiyor çünkü arasa Muhammet'in babası diyecek ki benim oğlumun ana caddede ne işi var. Yani evin önünde olması lazım bundan dolayı babasını bile aramıyor ve öyle bir vicdansızlık yapıyor ki Muhammet'in kaza geçirdiğini gördüğü halde aracın içindeki öğrencilerle birlikte okuluna gidiyor" ifadelerini kullandı.

Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, "Koleji aradığımda ben ne dediysem Mehmet Bey evet çok haklısınız dediler, ben de dedim ki bunu sonuna kadar kovalayacağım, davamı açacağım gerekirse tüm servetimi harcarım ama bu işin peşini bırakmam dediğimde evet siz haklısınız diyerek benim tüm söylediklerimi onayladılar. Daha bugün babasını aradılar, bugün 3. gün. Bu okul ki, okula paramızı verip pandemi döneminde bile çocuk evde olduğu zamanda taksitinizi ödeyin diyen okul 3. günde babasını arıyor" diye konuştu.

Muhammet Kaya'nın acılı ailesi okul servisi ve okul hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı
Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı
Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı
Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı

Muhammet Kaya, Mehmet Kaya, Gaziantep, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada ölen lise öğrencisinin ailesi okul servisini suçladı - Son Dakika


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